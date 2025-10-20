Kabaklı Göleti Kuruyor

DİYARBAKIR'daki Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kabaklı Sulama Göleti, kuraklık nedeniyle suyunun yaklaşık 4'te 3'ünü kaybetti. 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan göletteki su seviyesinin düşmesinin, biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğini söyleyen Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Maalesef pek çok dere, çay, göl ve göletler kuruduğu gibi Kabaklı Göleti de artık can çekişip son demlerini yaşıyor" dedi.

Kentte yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ile sonbaharda yağışların gecikmesi, Dicle Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Kabaklı Göleti'ni de olumsuz etkiledi. Yaklaşık 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan gölette su seviyesinin 4'te 3'ü azaldı. Bölgede yaşayan kuşların beslenme ve barınma alanları da daraldı.

'DEYİM YERİNDEYSE CAN ÇEKİŞİYOR'

Göletteki su seviyesinin düşmesinin, biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğini söyleyen Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Küresel iklim krizinin etkisini dünyanın pek çok yerinde, ülkemizde de görebiliyoruz. Maalesef, üzücü ve sıkıntılı bir döneme girdik. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kabaklı Göleti, deyim yerindeyse can çekişiyor. Maalesef pek çok dere, çay, göl ve göletler kuruduğu gibi Kabaklı Göleti de artık can çekişip son demlerini yaşıyor. Kabaklı da mevcut suyunun yaklaşık olarak 4'te 3'ünü kaybetti. Çok az su kaldı. Bu gidişle bir artık onu da göremeyeceğiz. Burada yaşayan büyük bir çeşitlilik ortadan kalktı. Tabi havza olması dolayısıyla yağışların olduğu dönemlerde su bir miktar olacaktır veya da artış gösterebilecektir. Ama maalesef ülkemizin her yerinden gördüğümüz kuraklığı ve bu su sistemlerinin kaybolmasını, burada da görmüş olacağız" dedi.