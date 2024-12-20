Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
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