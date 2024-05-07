Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı\'nda Enerji Teline Temas Edilmesi Nedeniyle Seferlerde Kısa Süreli Aksama

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Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline temas eden cisim dolayısıyla bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim nedeniyle seferlerin kısa bir süre Kabataş-Sirkeci ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.