Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Enerji Teline Temas Edilmesi Nedeniyle Seferlerde Kısa Süreli Aksama - Son Dakika
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Enerji Teline Temas Edilmesi Nedeniyle Seferlerde Kısa Süreli Aksama

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı\'nda Enerji Teline Temas Edilmesi Nedeniyle Seferlerde Kısa Süreli Aksama

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline temas eden bir cisim dolayısıyla seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Kabataş-Sirkeci ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında seferlerin kısa bir süreliğine gerçekleştirildiği belirtildi.

07.05.2024 17:25
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Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji teline temas eden cisim dolayısıyla bazı istasyonlar arasında bir süre sefer yapılamadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim nedeniyle seferlerin kısa bir süre Kabataş-Sirkeci ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Enerji Teline Temas Edilmesi Nedeniyle Seferlerde Kısa Süreli Aksama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Enerji Teline Temas Edilmesi Nedeniyle Seferlerde Kısa Süreli Aksama - Son Dakika
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