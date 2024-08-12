Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı\'nda Yangın Nedeniyle Seferlerde Aksama

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Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Gülhane bölgesinde bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle bu istasyonda bir süre yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.