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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme - Son Dakika
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak bakım çalışması dolayısıyla 25 Ocak ile 3 Şubat arasında saat 23.00'ten 00.00'a kadar seferlerin Kabataş ile Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağını duyurdu. Çalışmalar süresince Merter Tekstil Merkezi ile Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği belirtildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme
25.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:52
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Kabataş- Bağcılar tramvay hattında yapılacak bakım çalışması dolayısıyla seferlerde düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle 25 Ocak ile 3 Şubat arasında saat 23.00'ten 00.00'a kadarki seferlerin Kabataş ile Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağı duyuruldu.

Çalışmalar süresince 23.00 ile 00.00 saatleri arasında Merter Tekstil Merkezi ile Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği belirtilen açıklamada, 28 Ocak Pazar günü ise seferlerin normal işletme tarifesine uygun yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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