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Ordu'nun Kabataş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Ordu'nun Kabataş ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kabataş çevre yolunda biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi'nin giriş katı da su baskınına uğradı.

Ordu\'nun Kabataş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
05.01.2024 - 22:04,
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ORDU'nun Kabataş ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Kabataş çevre yolunun bir bölümünde biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği yolda, belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. İlçedeki Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi'nin giriş katını da sağanak nedeni ile su bastı. Belediye çalışanları binada temizlik yaptı.

Kaynak: DHA
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