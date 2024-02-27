Afganistan'da düşük gelirli çiftler için toplu nikah töreni düzenlendi - Son Dakika
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Afganistan'da düşük gelirli çiftler için toplu nikah töreni düzenlendi

Afganistan\'da düşük gelirli çiftler için toplu nikah töreni düzenlendi

Kabil'de yerel bir hayır kurumu, düşük gelirli çiftlerin geleneksel bir düğünün yüksek maliyetinden kaçınmalarına yardımcı olmak için 28 çifte toplu nikah töreni düzenledi.

27.02.2024 11:51
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KABİL, 27 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel bir hayır kurumu, düşük gelirli çiftlerin geleneksel bir düğünün yüksek maliyetinden kaçınmalarına yardımcı olmak için 28 çifte toplu nikah töreni düzenledi.

Kaynak: Xinhua

Kabil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da düşük gelirli çiftler için toplu nikah töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da düşük gelirli çiftler için toplu nikah töreni düzenlendi - Son Dakika
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