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Kabil'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Kabil'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü, Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde gerçekleşen saldırıda 15 kişinin de yaralandığını belirtti. Bu bölgede daha önce de terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği birçok saldırı gerçekleşmişti.

Kabil\'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 5\'e yükseldi
07.01.2024 - 20:11,
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, dün Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde bir minibüse düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 15 kişi de yaralanmıştı.

Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde daha önce de terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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