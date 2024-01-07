Kabil\'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 5\'e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, dün Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde bir minibüse düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 15 kişi de yaralanmıştı.

Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde daha önce de terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği çok sayıda saldırı düzenlenmişti.