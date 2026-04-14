Kablosunu Çalan Hırsız Yakalandı

ÜMRANİYE'de girdiği iş yerinden 300 bin lira değerinde kablo çalan M.G. (54) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık yapığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenkent Mahallesi, Mutherem Sokak'ta bulunan iş yerine kamyonetle gelen iki kişi, içeride bulunan 300 bin lira değerindeki elektrik kablosunu çalarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anların güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Şüphelilerin çaldıkları kabloları kamyonete yükledikten sonra kaçtıkları görüldü. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Beşiktaş'ta yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.