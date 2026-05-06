Kaçak Avcılığa 45 Bin Ceza

???????Siirt'te kaçak avlanan bir kişiye 45 bin 278 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av koruma ve kontrol ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Pervari ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde, avcılık belgesi olmadan ve ava kapalı alanda yaban tavşanı avladığı tespit edilen bir kişiye 45 bin 278 lira ceza kesildi, tüfeğine ise el konuldu.

Denetimlerde 2 yaban tavşanının avlandığı belirlendi.