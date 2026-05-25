Kaçak Avcılığa Geçit Yok!

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, üreme dönemi nedeniyle her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu süreçte kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz denetimler sürdürülüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan İskele Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda denetim yaptı. Van Gölü ile birleşen derede yapılan kontrollerde sazlıkların arasına bırakılmış 100 metre uzunluğunda uzatma ağı tespit edildi. Sudan çıkarılan ağda yaklaşık 100 kilo canlı inci kefali bulundu. Ekipler tarafından ağdan çıkarılan balıklar yeniden suya bırakılırken, kaçak avcılıkta kullanılan uzatma ağına el konuldu.