Kaçak Avcılığa Geçit Yok! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçak Avcılığa Geçit Yok!

Kaçak Avcılığa Geçit Yok!
25.05.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuşba'da yapılan denetimlerde 100 kilo inci kefali ele geçirildi, balıklar suya bırakıldı.

VAN Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Van Gölü ile birleşen sazlık alandaki dereye bırakılan 100 metre uzunluğundaki uzatma ağında yaklaşık 100 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Ağdan çıkarılan balıklar yeniden suya bırakıldı.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, üreme dönemi nedeniyle her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu süreçte kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz denetimler sürdürülüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan İskele Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda denetim yaptı. Van Gölü ile birleşen derede yapılan kontrollerde sazlıkların arasına bırakılmış 100 metre uzunluğunda uzatma ağı tespit edildi. Sudan çıkarılan ağda yaklaşık 100 kilo canlı inci kefali bulundu. Ekipler tarafından ağdan çıkarılan balıklar yeniden suya bırakılırken, kaçak avcılıkta kullanılan uzatma ağına el konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Avcılığa Geçit Yok! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:45:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Kaçak Avcılığa Geçit Yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.