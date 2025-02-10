Kaçak İran Fıstığı Siirt Üreticilerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Kaçak İran Fıstığı Siirt Üreticilerini Tehdit Ediyor

Kaçak İran Fıstığı Siirt Üreticilerini Tehdit Ediyor

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, İran fıstığının kaçak yollarla Siirt fıstığı adı altında satıldığını ve bunun insan sağlığına etkilerini vurguladı. Aslan, kaçak fıstığın aflatoksin içerdiğini ve bu durumun tüketiciler için büyük risk taşıdığını belirtti.

10.02.2025 11:49  Güncelleme: 11:51
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SİİRT Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, İran üzerinden kaçak yollarla kente getirilerek 'Siirt fıstığı' adı altında satılan fıstıkların kansere neden olan aflatoksin maddesi içerdiğini söyledi. Aslan, "İran'da ambargo olduğu için diğer ülkelere satamıyor ve 8 yıl, 9 yıl bekleyen fıstıkları var. Ne şartlarla geldiği de belli değil, serbest ve kontrollü gelmiyor" dedi.

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, kente İran üzerinden kaçak yollarla getirilerek 'Siirt fıstığı' adı altında satılan İran fıstığının, insan sağlığına büyük zararlarının olduğunu söyledi. Aslan, "İran fıstığı kaçak yollarla geliyor ve Siirt fıstığı adı altında satılıyor. İran'da ambargo olduğu için diğer ülkelere satamıyor ve 8 yıl, 9 yıl bekleyen fıstıkları var. Orada ambarlarda bekleyen fıstıklar mutlaka ama mutlaka ilaçlarla besleniyor. İlaç olmazsa bu kadar fıstığı bekletmesi, bu kadar koruması mümkün değildir. Gerçekten Siirt üreticimize çok büyük etkisi oluyor. İran fıstığı gelmeseydi, yine fıstığımızı aynı fiyata satardık ama daha rahat satardık" dedi.

'KAÇAK İÇKİDEN DAHA TEHLİKELİ'

Aslan, "Şu anda kaçak içkilerle mücadele ediliyor. Aslında bu kaçak İran fıstığı, kaçak içkiden daha tehlikeli, daha zararlıdır. İnsan sağlığını çok büyük zararları var. Bir ürünü yıllarca bir ambarda ilaçlayıp, sonra tüketilmesinin ne kadar zararlı olduğunu bilmeniz lazım. Sağlıkçı olmamız gerekmiyor. Siirt fıstığını iyi tanıtmıştık. Bütün Türkiye artık Siirt fıstığını biliyor. Siirt fıstığı daha önce Antep fıstığından 20-30 lira daha ucuz satılıyordu. Şu anda Siirt fıstığının çeşidi, Antep fıstığını geçti. Ama bu İran fıstığını yiyen tüketicinin bir daha Siirt fıstığını alacağına inanmıyorum. Çünkü Siirt fıstığı olarak satılıyor, tüketici Siirt fıstığını aldığını sanıyor. Ne şartlarla geldiği de belli değil, serbest ve kontrollü gelmiyor. Bunu kontrol etseler bile zaten içinde ne kadar aflatoksin olduğunu görecekler. En çok koruyacağımız kişi, tüketicidir. Çünkü neyi tükettiğini bilmiyor. Bunların kontrol altına alınması lazım" diye konuştu.

'AROMASINDAN AYIRT EDİLEBİLİR'

Gerçek Siirt fıstığı ile kaçak fıstığın aromasından ayırt edilebileceğini ifade eden Aslan, "Çok bilgili olmayan kişinin Siirt fıstığı ile İran fıstığını ayırt etmesi çok zor oluyor. Siirt fıstığı adı altında bütün Türkiye'ye yayılıyor. Siirt fıstığı adı altında satılması, bizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Fiziksel olarak fıstığı bilmeyen kişi, fıstıkların ayrımını aromasından fark edebilir. Dünyada fıstığı bilmeyen bir kişi bile aromasına baktığında, aroma farkı olduğunu görür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Sağlık, Tarım, Siirt, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak İran Fıstığı Siirt Üreticilerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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