Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kaçak kazı yapılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 6 adet muhtelif kazı malzemeleri, el dedektörü ve pointer cihazı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.