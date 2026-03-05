Kaçak Keklik Avcısına Ceza - Son Dakika
Kaçak Keklik Avcısına Ceza

05.03.2026 12:55
Elazığ'da kaçak keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı, malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kaçak keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç'nin Altıyaka köyü Dede mezrasında yasa dışı keklik avladığını tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, canlı keklik, av çantası, keklik kafesi ve yakalama tuzağı ele geçirdi.

İ.Ç. hakkındaki işlem yapan ekipler, ele geçirdiği keklik ve malzemeleri Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

