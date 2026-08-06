Kaçak Midye Dolması Üretimine Baskın

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde zabıtanın baskın yaptığı kaçak üretim tesisinde 200 kilogram bozulmuş midye dolması ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, üretim yapan kişiye idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Gündoğdu Mahallesi'nde ruhsatsız şekilde midye dolması üretimi yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede satışa hazırlanmış yüzlerce midye dolmasıyla karşılaştı. Kontrollerde ürünlerin bozulduğu, ağır koku yaydığı ve son derece sağlıksız koşullarda üretildiği belirlendi. Midyelerin hijyen standartlarından uzak bir ortamda hazırlandığı ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği tespit edildi.

MİDYELERİ GAZETE KAĞIDIYLA PİŞİRMİŞLER

Ayrıca, midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği tespit edildi. Yetkililer, gazete baskısında kullanılan mürekkeplerde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ve toksik maddelerin yüksek sıcaklıkta gıdaya geçebileceğini belirterek, bu maddelerin sinir sistemi başta olmak üzere böbrek ve karaciğer üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Tespitlerin ardından ekipler üretimi durdururken, satışa sunulmak üzere hazırlanan yaklaşık 200 kilogram midye dolmasına el koydu. Üretimi yapan kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanırken, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı. El konulan midye dolmaları, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa gömülerek imha edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, mahalle aralarında ve konutlarda ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren gıda üretim yerlerine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden üretim ve satış faaliyetlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.