Kaçak Rehberlik Türkiye'ye Zarar Veriyor - Son Dakika
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Kaçak Rehberlik Türkiye'ye Zarar Veriyor

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TUREB Başkanı Tanrıdağlı, kaçak rehberliğin turizm imajına zarar verdiğini vurguladı.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, kaçak turist rehberliğinin sadece mesleğe değil, Türkiye'nin turizm imajına da zarar verdiğini belirterek, kaçak rehberliğin Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Tanrıdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de kurulan TUREB'in yaklaşık 14 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü, Kültür ve Turizm Bakanlığının "100 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri" hedefini benimsediklerini ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürüttükleri işbirliklerine işaret eden Tanrıdağlı, turist rehberlerinin ülke tanıtımındaki rolünün çoğu zaman göz ardı edildiğini söyledi.

Tanıtımı hazırlanan bir ürünün ziyaretçiye doğru şekilde aktarılmasının rehberlerin görevi olduğunu dile getiren Tanrıdağlı, "Yemek ne kadar iyi olursa olsun servisi kalitesizse, müşteri bir daha gelmez. Rehberler de Türkiye'nin görünmeyen tanıtım yüzüdür." dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi kapsamında rehberlerin aktif görev aldığını anımsatan Tanrıdağlı, "Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Aslanhane Camisi gibi Ankara'nın tanıtımında önemli olan yerler gezdirildi. NATO Genel Sekreteri, hanımı, bazı devlet başkanları, cumhurbaşkanları ve daha yoğun olarak gazetecilere bizim rehberlerimiz eşlik etti ve tanıtıma katkıda bulunmaya çalıştık." diye konuştu.

Eğitim çalışmalarını öncelikli gördüklerini belirten Tanrıdağlı, Türkiye'nin kültürel ve düşünsel birikiminin turizmde daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin "deneyim turizmi" kapsamında ele alınabileceğine işaret eden Tanrıdağlı, "Türkiye ve dünya turizmi öyle bir şeye döndü ki 'güneş, kum, deniz' eskilerde kaldı." ifadelerini kullandı.

"Göbeklitepe uzmanlaşma programı düzenleyeceğiz"

Rehberlik hizmetlerinde ortak bir standart oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Tanrıdağlı, bu kapsamda Gazi Üniversitesi işbirliğiyle "Eğiticinin Eğitimi" programını hayata geçirdiklerini söyledi.

Program kapsamında 53 turist rehberinin eğitim aldığını aktaran Tanrıdağlı, bu kişilerin uygulama gezilerinde yeni rehber adaylarına eğitim verdiğini kaydetti.

Tanrıdağlı, Göbeklitepe'ye ilişkin bir uzmanlaşma programı da düzenleyeceklerini bildirdi.

Sektörün en önemli sorunlarından birinin kaçak rehberlik olduğunu belirten Tanrıdağlı, mesleği gerekli eğitimi almadan ve yasal yetkisi bulunmadan icra eden kişilerin hem turist memnuniyetini düşürdüğünü hem de Türkiye'nin imajına zarar verdiğini dile getirdi.

Tanrıdağlı, "Eğer bir turist rehberi düzgün anlatım yapmıyorsa, işte kılık kıyafetinden tutun davranışına kadar düzgün değilse, o turist gittikten sonra 'rehber kötü' demez. 'Türkiye kötü, beğenmedim' der ama rehber güzel anlatım yapıyorsa, yapılan milyonlarca dolarlık yatırımı belki 10'a katlar." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından da kaçak rehberler geliyor"

Tanrıdağlı, turist rehberliği mevzuatında yapılması planlanan değişiklikler kapsamında 10-12 Haziran'da Haymana'da, TUREB'e bağlı 13 oda başkanı ve oda temsilcisinin katılımıyla çalıştay düzenlediklerini hatırlattı.

Çalıştayda sektöre katkı sağlayacak ve meslek mensuplarının sorunlarını giderecek önerileri yasa taslağına eklediklerini aktaran Tanrıdağlı, mevzuata ilişkin çalışmaların hukukçular tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Yurt dışından da kaçak rehberlerin geldiğine dikkati çeken Tanrıdağlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce kaçak rehberlik Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırılıyordu. Biz, yasa taslağına TCK'nin 158. maddesine göre işlem yapılması için bir öneride bulunduk. Biz, meslek birliğiyiz. Nasıl ki kaçak doktorluk, kaçak avukatlık ona göre yargılanıyorsa, bizim istirhamımız kaçak rehberliğin de TCK'nin 158. maddesine göre yargılanmasıdır. Bu da en azından kaçak rehberlik yapmak isteyen insanlara bir önlem olmuş olur."

Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Rehberlik Türkiye'ye Zarar Veriyor - Son Dakika

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