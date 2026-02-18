Kaçakçılık Operasyonunda 2 Gözaltı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri gümrük kaçağı sigara ve tütün satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında iki adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 boş makaron, 2 kilo 135 gram tütün ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.