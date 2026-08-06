Kaçakçılıkla Mücadelede 58 Bin Canlı Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kaçakçılıkla Mücadelede 58 Bin Canlı Hayvan Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı, 2026'da 29 operasyonda 58 bin 519 canlı hayvanı ele geçirerek teslim etti.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, bu yıl 29 operasyonda ele geçirdiği 58 bin 519 canlı hayvanı Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonominin yanı sıra her türlü canlıyı ve doğal yaşamı koruma görevini de ilke edindiği belirtildi.

Bu kapsamda 2026'da yapılan 29 operasyonda 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Gümrüklü yer ve sahalarda ele geçirilen canlı hayvanlar, veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edilerek rapor düzenlenmesini müteakip yine Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili taşra birimlerine teslim edilmektedir. Bununla birlikte, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme kapsamında koruma altında bulunan türlerin kaçak olarak tespit edilmesi halinde söz konusu türler veya parçaları, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilmektedir."

Açıklamada yer alan tabloya göre, havalimanı gümrük kapıları arasında en fazla canlı hayvan 51 bin 65 ile İstanbul Havalimanı'nda yakalanırken, bunların 46 bin 420'sini tıbbi sülük, 4 binini sülük oluşturdu.

Kara sınırı gümrük kapıları arasında da en fazla canlı hayvan 6 bin 300 etlik tavukla Çobanbey Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi. Sarp Gümrük Kapısı'nda 450 arı, Akçakale Sınır Kapısı'nda 350 koyun ve keçi yakalandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hayvan Hakları, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçakçılıkla Mücadelede 58 Bin Canlı Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika

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