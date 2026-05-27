Kaçan Boğa Rize'de Zor Anlar Yarattı

RİZE'de bağını koparıp bahçeye kaçan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin iğne ile sakinleştirdiği boğa sahipleri tarafından kesildi.
Müftü Mahallesi'nde bir boğa, kesim öncesi ipini koparıp kaçtı. Çay bahçesinde giren boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştirilemeyen sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan belediye personelinin iğne attığı boğa, güçlükle bağlandı. İple bağlanan boğa götürüldüğü bina altında kesildi.
