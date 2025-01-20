Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Karacabey'deki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan kaçan bozayı 5'inci gününde hâlâ aranıyor. Ekipler, ayıyı yakalamak için ormanı tarıyor ve tuzaklar kuruyor. Yerel halk da uyarılarla bilgilendiriliyor.

20.01.2025 13:34  Güncelleme: 13:53
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BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahrip etmesi sonucu kaçan bozayı, 5'inci günde de aranıyor. Longoz Ormanları'nı termal kameralarla arayan ekipler, ayıyı yakalamak için tuzaklar kurup yemleme yapıyor.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 2011 yılında açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda koruma altında tutulan, 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Bu ayılardan biri elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olması sonucu kaçtı. Olay, geçen hafta perşembe günü sabaha karşı bölgede kara yolunda gezen ayıyı gören sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için merkezde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu. Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, halkın da dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da bölge halkı uyarıldı.

DAĞA ÇIKMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bozayı, 5'inci günde ısı endeksli termal kameralar da kullanılarak aranıyor. Longoz Ormanları ekipler tarafından taranırken, kameralara yansıyan ve ayıya benzetilen hayvanlardan birinin kurt, diğerinin ise domuz olduğu ortaya çıktı. Arama çalışmalarını Longoz Ormanı'nda kayıklarla da sürdüren ekipler, ayıyı yakalamak için ormana tuzaklar kurup yemleme çalışması gerçekleştirdi. Ayının geri dönme ihtimaline karşı ekipler, kara yolunu da sürekli kontrol ediyor. Yapılan ihbarların asılsız çıktığı arama çalışmaları gece de devam ederken, ayının dağa çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Kaçan bozayının arandığı Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nin muhtarı Şenol Kuş, çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Aramaların gece boyunca sürdüğünü belirten Kuş, kaçan ayının 6 yaşında ve dişi olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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