Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı

Arnavutköy'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaldırıma çarparak kaza yapan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Mahallesi'nde 27 Eylül'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halindeyken kaldırım kenarındaki mantar dubalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yola savrularak hafif yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerindeki polis ekiplerince yapılan 2 kişi, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi edildi.
Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeyken kaldırımdaki mantar dubalara çarpan motosikletin üzerindeki 2 kişinin yola savrulması, kazanın ardından polis ekiplerinin aracından inerek yaralılara müdahale etmesi yer alıyor.
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