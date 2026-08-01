Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 256 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 256 Bin Lira Ceza

Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 256 Bin Lira Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayarak kaza yapan motosiklet sürücüsüne toplam 256 bin lira ceza kesildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kazaya karışan ve yaya olarak izini kaybettiren motosikletin sürücüsüne 5 farklı maddeden toplam 256 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.

Şirintepe Mahallesi'nde plakasız seyreden bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarını dikkate almayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında Köyyolu Sokak'ta kaza yapan şüpheli, motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay yerinde terk edilen plakasız motosikleti inceleyen polis ekipleri, şasi numarası üzerinden yaptıkları sorgulamada aracın 06 ABT 980 plakasına tescilli olduğunu ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Tespit edilen plaka ve ruhsat kaydı üzerinden motosiklet sahibine 5 maddeden toplam 256 bin 219 lira ceza tutanağı düzenlendi.

Ekipler, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 256 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
23:10
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 02:03:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 256 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.