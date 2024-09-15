Kaçan Şüpheli Polise Ateş Açtı - Son Dakika
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Kaçan Şüpheli Polise Ateş Açtı

Kaçan Şüpheli Polise Ateş Açtı

Bursa'da kimlik kontrolünden kaçan Ahmet Dipli, polis memurunu yaralayıp tutuklandı.

15.09.2024 17:29
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kimlik kontrolünden kaçarken tabancayla ateş edip polis memuru Murat Can Güleç'i (32) yaralayan Ahmet Dipli (32) tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' gibi 10 suçtan kaydı bulunan Ahmet Dipli'yi motosikletiyle giderken durdurdu. Dipli, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerden, motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Kendisini kovalayan ekiplere ruhsatsız tabancasıyla ateş eden Dipli'nin silahından çıkan kurşunlardan biri, polis memuru Murat Can Güleç'in bacağına isabet etti. Şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla hastanede tutulduğu öğrenilirken, Ahmet Dipli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dipli'nin ifadesinde, "Polisler durdurunca üzerimde silah var, diye korkup kaçmaya başladım. Kaçarken de korkuyla tabancayı ateşledim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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