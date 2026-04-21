Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı.
Ekiplerin Osman Kavuncu Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurmak istediği 06 EPM 741 plakalı otomobilin sürücüsü T.Ö. kaçmaya başladı.
Uzun süre kaçan T.Ö, merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6309 Sokak'ta kaza yapınca yakalandı.
Gözaltına alınan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaçan Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı - Son Dakika
