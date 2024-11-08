Kaçan Sürücü Yakalandı

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Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplerin kaza yapmasına sebep olan otomobil sürücüsü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulama sırasında bir aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü kovalama sonucunda yakalandı.

Polis ekiplerinin kaza yapmasına da sebep olan sürücüye 39 bin 920 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.