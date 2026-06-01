Kaçan Sürücüye 300 Bin Lira Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 300 bin lira idari para cezası uygulandı.
Akhisar Mahallesi'nde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Ekiplere mukavemet gösteren ve gözaltına alınan sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 300 bin lira idari para cezası uygulandı.
