Kacır'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hayatını kaybeden Sırrı Süreyyü Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Kacır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"