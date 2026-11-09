Kacır, İstanbul'da Çin ile ticaret ve teknoloji işbirliğini ele aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Cevdet Yılmaz ve Han Zheng başkanlığında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla İstanbul'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Türkiye ile Çin arasındaki köklü ilişkileri, ticaret, sanayi, teknoloji ve karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere pek çok alanda geliştirme imkanlarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini çeşitlendirmek ve ortak kalkınma hedeflerimize katkı sunacak fırsatları değerlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.