Kaçırıldığı İddia Edilen Dilan İnşaattan Düştü - Son Dakika
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Kaçırıldığı İddia Edilen Dilan İnşaattan Düştü

Kaçırıldığı İddia Edilen Dilan İnşaattan Düştü

Gaziantep'te okuldan dönerken kaybolan Dilan B., inşaatta yaralı bulundu. Ailesi kaçırıldığını öne sürdü.

07.11.2024 08:49
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1) OKUL ÇIKIŞ EVE DÖNMEYEN LİSELİ DİLAN İNŞAATTA YARALI BULUNDU; AİLESİ KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

GAZİANTEP'te okuldan çıktıktan sonra eve dönmeyen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Dilan B. (17) bir inşaatın bahçesinde yaralı olarak bulundu. Dilan B. hastanede tedaviye alınırken, ailesi kızlarının okul çıkışında 4 kişi tarafından kaçırılarak alıkonulduğunu, ellerinden kurtulup kaçmak isterken de inşaattan atladığını iddia etti.

Olay, 4 Kasım günü Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan sonra eve dönmeyen kızları Dilan'a ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede araştırma yapan ekipler, Dilan B.'yi okula 5 kilometre mesafedeki bir inşaatın bahçesinde yaralı buldu. İnşaattan düştüğü belirlenen Dilan B., çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Dilan B., hayati tehlikeyi atlattı.

'KIZIMI KAÇIRMIŞLAR'

Şenay B., kızının okul çıkışında otobüs beklediği sırada tanımadığı 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve onların elinden kurtulmak isterken inşaattan düştüğünü belirterek, "Kızım Anadolu lisesinde okuyordu. Okuldan çıkıp birinci dolmuştan inip ikinci dolmuşa binerken sokakta zorla 4 kişi arabaya atıp kızımı kaçırmış. Bir eve zorla kapatmışlar. Kız ellerinden kurtulmak için zorla çıkıp kaçmış. Kızıma 'Seni öldüreceğiz' falan demişler. Kızım o korkuyla acı çektirerek öldüreceklerini düşündüğü için kendisi 4'üncü kattan atlamış. Bunu yapan 4 kişi de kızımın yaşından büyükler. 4'ü de Allah'ından bulsun diyorum. Kızımın şu anda sağlık durumu çok kötü. Her tarafı kırık, beli kırık, ayakları kırık, kolları kırık. Kızımla konuştum yoğun bakımda bana dediği sadece 'Anne ben çok kötüyüm' diyor. Kızım bunu yapanları asla tanımıyor. Kızımı tehdit etmişler. 'Seni öldürürüz' deyip zorla arabaya atmışlar. Kendisi bana olayı bu şekilde anlattı. Biz de şikayetçiyiz" dedi.

Dilan'ın dayısı Mustafa B. ise aile olarak duruma çok üzüldüklerini ve şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Kızımızın ameliyattan çıktıktan sonra söylediği ilk şey, 'Dayı beni bir kişi zorla ağzımı kapattı. Bir kişi de montumdan tutup zorla arabaya bindirdi' dedi. Polislerin bize söylediği tek şey yakaladık, diyorlar ama olayı bilmiyoruz. Okula gittik öğretmenlerinin haberi yok. Eve gelmeyince ailesi okulu arıyor. Sonra polise ulaşıyorlar. Polisler gece kızımızı saat buluyorlar. Yapanların en ağır cezaları alması gerekiyor" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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