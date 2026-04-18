Kaçkar Turizm Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçkar Turizm Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Kaçkar Turizm Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
18.04.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de düzenlenen fuarda 3 bin 500 ziyaretçi, turizm projeleri hakkında bilgi aldı.

RİZE ve Artvin valilikleri koordinasyonunda düzenlenen 'Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı', ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği organizasyonun ilk gününde yaklaşık 3 bin 500 kişi stantları ziyaret etti.

Rize Sahil Parkı dolgu alanında, 6 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan fuar; 160'a yakın seyahat acentesi ve otel işletmecisi ile yerli ve yabancı 400'e yakın sektör temsilcisini buluşturdu. Katılımcılar, Kaçkar Dağları eteklerinde yürütülen turizm projeleri ve bölgedeki turizm faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Sektör paydaşlarının ikili görüşmelerini sürdürdüğü fuar kapsamında, Türkiye'nin önde gelen turizmcileri de konferans salonunda düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer aldı. Öte yandan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor turizmi çadırındaki stantlar, fuarın en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu.

'DÜN FUARA GİRİŞ SAYISI YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİŞİYDİ'

Fuarın dün yaklaşık 3 bin 500 ziyaretçi sayısına ulaştığını söyleyen otel işletmecisi Fatih Kızıltan, "İlimizde böyle bir organizasyon olduğu için çok mutluyuz. Büyükşehirlerden alışık olduğumuz organizasyonlarını bu çatı altında buluşturulduğu için mutluyuz. Dün fuara giriş sayısı yaklaşık 3 bin 500 kişiydi. Bugün 4 bin 4 bin 500 ziyaretçiyle fuarı 10 bin kişi ziyaret etmiş olacak. Turizm çok kırılgandır. Özellikler son 2 yıldır savaşlardan nedeniyle sektörümüz geriye gidiyordu. Ama bu fuarla beraber ilimizin tanıtımını arttırıp, savaşında durulmasıyla beraber haziran ayı itibariyle bölgemize çok ciddi yerli yabancı turist bekliyoruz" dedi.

İsviçre'den Fuar'a gelen tur organizatörü Ali Güney, "Rize'de İlk defa böyle bir fuar yapılıyor. Bu bölgenin tanıtıma çok ihtiyacı var. Dünya'da bizim bölgeler korunma altına alınmıştır. İnsanların bir araya gelebilmesi için fuar çok önemli. Ben yurt dışında senede 6 fuara katılıyorum. Bizim bölgemizin yurt dışında daha iyi tanıtılması lazım. Bu konuda eksikliğimiz var. Bende bölgeme katkı yapmak için buradayım. Ne verebilirsem benim için büyük bir başarı" diye konuştu.

Gürcistan Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan da "Ben sonuca dayalı bir fuar olduğunu düşünüyorum. İlk olması nedeniyle başarılı bir fuar olduğunu düşünüyorum. Benim bir sloganım var. 'İki ülke tek turist' Rize ve Artvin'e gelen turist Gürcistan'a gelmesi gerekiyor. Gürcistan'a gelen turistinde Rize ve Artvin'e gelmesi gerekiyor. Bu sloganla biz sadece deniz turizmi değil doğa turizmini de birlikte yaşamamız gerekiyor. Gürcistan bizim sadece komşu ülkemiz değil birinci partner ülkemizdir" ifadelerini kullandı.

AKÜLKE: SPOR TURİZMİN GELECEĞİDİR

Spor turizminin bölgenin geleceği olduğunu söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, "Kaçkar Turizm fuarı dün inanılmaz bir yoğunlukla kapılarını açtı. Turizm fuarını yanında spor turizminin bu kadar ilgi görmesi özellikle Artvin ve Rize coğrafyasının spor turizminde inanılmaz bir yere oturduğunu gösteriyor. Spor turizmi olmazsa olmaz. Coğrafyada buna çok uygun. Bir tesis yapmanıza bile gerek yok. 10-12 branşta Kaçkarlar, göller, denizler ve her şeyi uygun sadece ufak rötuşlar yapıp emek vermek gerekiyor. Doğal yapıyı bozmadan her şeyi yapabilme şansımız var. Bu Allah'ın bize verdiği büyük bir nimet. Spor turizmin geleceğidir ama spor turizmi Rize'de bir başka güzel" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçkar Turizm Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:57:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kaçkar Turizm Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.