KADEM, Gelibolu'da kadın ve ailelere sosyal destekleri anlatıyor - Son Dakika
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KADEM, Gelibolu'da kadın ve ailelere sosyal destekleri anlatıyor

KADEM, Gelibolu\'da kadın ve ailelere sosyal destekleri anlatıyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri, Gelibolu'da köy köy gezerek kadın ve ailelere yönelik sosyal destekleri anlatıyor. Vakıf temsilcileri, evlere ve sokaklara broşür dağıtarak, kadın ve ailelere verilen sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. KADEM İl Temsilcisi Özlem Çalışkan Atıcı, saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

04.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:23
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri, kadın ve ailelere yönelik sosyal destekleri Gelibolu'da köy köy gezerek anlatıyor.

KADEM İl Temsilcisi Özlem Çalışkan Arıcı, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler, Gelibolu'nun Süleymaniye, Bayramiç, Şadıllı, Yülüce köylerini ziyaret etti.

Vakıf temsilcileri, gittikleri köylerde uğradıkları evlerde ve sokaklarda broşür dağıtarak, kadın ve ailelere verilen sosyal desteklere ilişkin bilgileri aktardı.

KADEM İl Temsilcisi Özlem Çalışkan Atıcı, yürüttükleri saha çalışması kapsamında köy sakinlerinin kapılarını çaldıklarını, çalışma alanlarında ziyaret ettiklerini belirterek, "Vatandaşlara, Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim kitapçıklarını dağıtarak, yararlanabilecekleri haklarını anlattık. Bir çok vatandaşımızın kendilerine sunulan bu sosyal haklardan haberi yok. Saha çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM, Gelibolu'da kadın ve ailelere sosyal destekleri anlatıyor - Son Dakika

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