KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi: Mitik Söylem ve Kadın - Son Dakika
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KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi: Mitik Söylem ve Kadın

KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi: Mitik Söylem ve Kadın

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği 10. Kadın Araştırmaları Kongresi, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Kongrenin ana teması 'Mitik Söylem ve Kadın' olarak belirlendi. Kongreye katılım ücretsiz olup, kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak ve seçilen ilk üç bildiriye toplamda 90 bin lira ödül verilecek.

06.09.2024 12:17
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Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak için iki senede bir gerçekleştirdiği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin ana teması "Mitik Söylem ve Kadın" olarak belirlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmak için KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde gerçekleştireceği 10. Kadın Araştırmaları Kongresi, 10 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilecek akademik kongrenin ana teması "Mitik Söylem ve Kadın" olarak belirlendi.

Kongre, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenecek.

Seçilen 3 bildiriye ödül verilecek

Kongreye katılım ücretsiz olurken, değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetlerinin 750 ila 1000 kelime arasında olması gerekiyor.

Kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak ve seçilen ilk üç bildiriye toplamda 90 bin lira ödül verilecek.

Ayrıca kabul edilen bildiri metinleri, editörlü uluslararası kitap olarak yayınlanacak.

Kongreye bildiri göndermek için son tarihi ise 25 Ekim olarak belirlendi.

Bildiri çağrı başlıkları ise şu şekilde:

"Mitik Kadın Figürleri, Mitik Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Tarihsel Perspektiften Kadın ve Mit, Günümüzde Mitler ve Kadın Temsilleri, Feminist MİT Eleştirisi, Sanat ve Edebiyatta Mitolojik Kadın Temsilleri, Mitlerde Kadın ve Doğa İlişkisi, Farklı Medeniyet ve Kültürlerde Mitik Söylem ve Kadın, Mitik Söyleme Multidisipliner Yaklaşımlar, Mitlerin Günümüz Toplumunda Kadın Üzerindeki Yansımaları, Dini Gelenekler Bağlamında Mitik Söylem ve Kadın"

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Demokrasi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi: Mitik Söylem ve Kadın - Son Dakika

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