Kademeli Emeklilik Bekleyenler Kadıköy'de Eylem Yaptı: "Mesele Erken Emeklilik Değil, Mesele Adalet" - Son Dakika
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Kademeli Emeklilik Bekleyenler Kadıköy'de Eylem Yaptı: "Mesele Erken Emeklilik Değil, Mesele Adalet"

15.06.2025 17:49
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Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından Kadıköy’de İskele Meydanı’nda eylem düzenlendi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu “Aynı işi yapan, aynı primleri ödeyen insanlar sadece 1 gün farkla 17-20 yıl geç emekli olmak zorunda kaldı. Bilin ki mesele para, erken emeklilik değil, mesele adalet. O sandıklar, okullara gelecek ve biz yediğiniz haklarımızı da yaptığınız dalga geçer gibi açıklamaları da unutmayacağız” denildi. Eyleme katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin iktidara “Gelin, inadınızdan vazgeçin. Bu adaletsizliği Meclis’e getireceğiniz bir kanun teklifiyle hep birlikte aşalım” diye seslendi.

(İSTANBUL) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından Kadıköy'de İskele Meydanı'nda eylem düzenlendi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu "Aynı işi yapan, aynı primleri ödeyen insanlar sadece 1 gün farkla 17-20 yıl geç emekli olmak zorunda kaldı. Bilin ki mesele para, erken emeklilik değil, mesele adalet. O sandıklar, okullara gelecek ve biz yediğiniz haklarımızı da yaptığınız dalga geçer gibi açıklamaları da unutmayacağız" denildi. Eyleme katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin iktidara "Gelin, inadınızdan vazgeçin. Bu adaletsizliği Meclis'e getireceğiniz bir kanun teklifiyle hep birlikte aşalım" diye seslendi.

EMADDER tarafından düzenlenen eylemde,  kademeli emeklilik isteyenler Kadıköy'de İskele Meydanı'nda bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Elif Esen ve İdris Şahin, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin de eyleme destek verdi. "Kademe bizlerin alın teridir", "Ya adalet ya adalet; yoksa adalet kopsun kıyamet", "Direne direne kazanacağız" sloganlarının atıldığı eylemde EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, açıklama yaptı.

"Bizler, emekliliğe hak kazanmış ama mezarda emekli olmaya terk edilmiş çalışanlarız" diyen Uğurlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişileri kapsayacak şekilde hayata geçirildiğini belirterek, "8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar EYT ile 38-43 yaş emeklilik hakkı elde etti. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorunda" dedi.

"Biz, kıyak değil, hakkımızı istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenen Uğurlu, randevu taleplerine dönüş alamadıklarını ifade etti. "Bu halk nereye başvuracak, kim bizi dinleyecek? Bilin ki mesele para, erken emeklilik değil, çalışmak, yorulmak değil. Mesele, tam olarak adalet. O sandıklar, okullara gelecek ve biz yediğimiz ayazları da işittiğimiz azarları da yediğiniz haklarımızı da yaptığınız dalga geçer gibi açıklamaları da asla unutmayacağız" dedi. Uğurlu, şunları kaydetti:

"Aynı işi yapan, aynı primleri ödeyen insanlar sadece 1 gün farkla 17-20 yıl geç emekli olmak zorunda kaldı. Bu bir tarih meselesi değil, sistem hatası değil, bu açık bir adaletsizliktir. Biz kıyak değil, hakkımızı istiyoruz. Soruyoruz, aynı şartlarda işe başlayan 2 kişinin kaderi 1 gün farkla değişir mi? 8 eylül 1999 öncesi öz evlat, sonrası üvey evlat mı? EYT ile bir yanlış düzeltilirken, neden yeni bir mağduriyet yaratıldı? Bu soruların cevabı yoksa çözüm belli. Kademeli emeklilik derhal yasalaştırılmalıdır.

"Adaletin kapısı kapalıysa biz sesimizi nerede duyuracağız?"

Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, 'Bir vatandaş sizden yardım istiyorsa, onu başka yere yönlendirme hakkınız yok' demiştiniz ama biz sayısız randevu talebimize rağmen ne Çalışma Bakanı Işıkhan'dan ne yardımcılarından, ne il başkanlarından geri dönüş alabildik. Bu halk nereye başvuracak? Kim bizi dinleyecek? Adaletin kapısı kapalıysa biz sesimizi nerede duyuracağız?

Emekçinin durumu zor. Güvence yok, yaş ayrımcılığı var, düşük ücret ve mobing had safhada. 45 yaşına gelen emekçi, özel sektörde iş bulamıyor. İşsiz kalan bu insanlar nasıl geçinecek? Çocuklarını nasıl okutacak? Sağlığını nasıl koruyacak? Bu insanlara siz mi istihdam sağlayacaksınız?"

İdris Şahin: Bu adaletsizliği, Meclis'e getireceğiniz bir kanun teklifiyle hep birlikte aşalım

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de "Kademe bir haktır. Bu hak mücadelesinde işçi kardeşlerimizi daha fazla yormayın. Gelin bu inadınızdan vazgeçin. Bu adaletsizliği, bu eşitsizliği meclise getireceğiniz bir kanun teklifiyle inşallah hep birlikte aşalım diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Deva Partisi, İdris Şahin, Kadıköy, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kademeli Emeklilik Bekleyenler Kadıköy'de Eylem Yaptı: 'Mesele Erken Emeklilik Değil, Mesele Adalet' - Son Dakika

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