KADES ile Tehdit Altındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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KADES ile Tehdit Altındaki Kadın Kurtarıldı

Yalova'da boşanma aşamasındaki bir kadın, kocasının bıçaklı tehdidine maruz kaldıktan sonra KADES uygulamasıyla polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri hızla olay yerine gelerek saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

23.07.2024 13:55
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Yalova'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı tehdidine maruz kalan kadın, KADES'ten destek istediği polis ekiplerince kurtarıldı.
Rüstempaşa Mahallesi Şefika Sokak'taki çalışan boşanma aşamasındaki karısı G.D'yi görmeye giden A.R.D, eşi ve kendisini engellemeye çalışan kurum personellerine bıçak çekti.
KADES uygulamasıyla yardım isteyen G.D'nin çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye giden polis ekibi, "dur" ihtarına uymayarak üzerlerine gelen saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.R.D'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADES ile Tehdit Altındaki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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