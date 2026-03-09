KADES Tanıtımı Dünya Kadınlar Günü'nde

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında stant açarak KADES uygulamasını tanıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde stant açtı.
Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ekipler, vatandaşlara KADES hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
