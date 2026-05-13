Kadifekale'de Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadifekale'de Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi

13.05.2026 14:06  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Gökyüzüne Ne Söylemek İstersin?' temalı Kadifekale Uçurtma Şenliği'ni düzenledi. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, çocukların mutluluğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların, kadınların ve mahalle sakinlerinin katıldığı "Gökyüzüne Ne Söylemek İstersin?" temalı Kadifekale Uçurtma Şenliği düzenledi. Etkinliğe katılan ve çocuklarla birlikte uçurtma uçuran İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Çocuklarımız için ne yapsak az" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kendine Ait Bir Oda İnisiyatifi ve Darağaç Kolektifi desteğiyle "Gökyüzüne Ne Söylemek İstersin?" temalı Kadifekale Uçurtma Şenliği düzenlendi. Çocukların, kadınların ve mahalle sakinlerinin birlikte üretim yaptığı katılımcı bir mahalle etkinliği olan Kadifekale Uçurtma Şenliği'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da katıldı. Uçurtma tasarım atölyelerinde çocukları ziyaret eden ve uçurtma yapan Yıldır, çocukların gökyüzü heyecanına da ortak olarak uçurtma uçurdu. Kadifekale Uçurtma Şenliği kapsamında uçurtma yapım alanları, çocuk atölyeleri, kadın uçurtma üretim alanı, mahalle katılım alanları eş zamanlı olarak yürütüldü. Yüzlerce çocuk, ebeveynleriyle beraber etkinlikte keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

YILDIR: İNSANLARIMIZIN BU TÜR ETKİNLİKLERE ÇOK FAZLA İHTİYACI VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Çok güzel bir etkinlik bu. İnsanlarımızın bu tür etkinliklere çok fazla ihtiyacı var. Alan da müsait. Kadınlarımız burada mahalle bostanında ekim de yapıyor. Neler ektiklerini sordum, ben de ekiyorum aslında. Çok hoşuma gitti. Daha sık yapmamız gereken etkinlikler olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için ne yapsak az. Onların da mutlu olduğunu görmek hoş" dedi.

KAÇAR: İLERLEYEN SÜREÇTE DE BU ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, "Kadifekale'de kadınların ve çocuklarla ilgili birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştık. Bugün yine kadın ve çocuk katılımını esas alan bir uçurtma şenliği ile bir aradayız. Bu bahar havasında inanılmaz mutlu olduk. İlerleyen süreçte de bu etkinliklere devam edeceğiz. Umarız önümüzdeki sene bunu geleneksel hale getirip daha büyük bir etkinlikte buluşacağız" dedi.

"ÇOCUĞUM UÇURTMA UÇURACAĞI İÇİN SABAHA KADAR UYUMADI"

Etkinliğe katılan Baran Yüksel, "Çok memnunuz. İyi ki böyle bir etkinlik yapıldı, bütün çocukların da uçurtması oldu" derken, Samet Zengin, böyle bir etkinlik olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Etkinliğe katılıp uçurtma uçuran 5 yaşındaki Seyithan İbrahim Aksoy'un annesi Samira Aksoy, "Çocuklara değişiklik oldu. Çocuk sabaha kadar uçurtma uçuracağız diye uyumadı. Mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadifekale'de Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:06:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kadifekale'de Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.