Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası" Caferağa Spor Salonu'nda yoğun katılım ile gerçekleşti. Toplam 416 sporcunun katıldığı turnuvada tüm katılımcılara anı madalyası ve katılım sertifikası verildi.

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası" 416 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, 7-14 yaş aralığındaki sporcular için sekiz ayrı yaş kategorisinde düzenlendi. Her yaş kategorisinde en başarılı kız sporculara da ayrıca "En Başarılı Kız Sporcu" ödülü takdim edildi. Tüm katılımcılara anı madalyası ve katılım sertifikası takdim edilirken, dereceye giren sporcular nakdi ödüllerin yanı sıra kupa ve madalya ile aldı.

"Türkiye'den de Garri Kasparov gibi dünya şampiyonları çıkacak"

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, "Hepiniz eviniz Kadıköy'e hoş geldiniz. Şu anda çok keyif aldığımız bir turnuva yapıyoruz. Geleceğin yıldızları şu an burada. Maçın sonucu ne olursa olsun, hepiniz bizim için kazananlarsınız. Çünkü satranç bizim için çok değerli, geleceğe atılmış bir yatırım. Ben tüm velilere duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimize de başarılar diliyorum. ve inanıyorum ki yarın Türkiye'den de Garri Kasparov gibi dünya şampiyonları çıkacak. ve görüyorum ki artık salonlar bize yetmiyor. Bizim bu organizasyonları artık statlarda yapmamız gerekecek. Bunun için de çalışmalarımıza başlayacağız. Hepinize başarılar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum" dedi.