Kadıköy Belediyesi Barış Manço'yu Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy Belediyesi Barış Manço'yu Anma Programı Düzenledi

Kadıköy Belediyesi, Barış Manço'nun vefatının 26. yılı dolayısıyla düzenlediği 'Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz' programında, sanatçının eserleriyle anıldı. Programa katılanlar arasında Manço'nun ailesi ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

02.02.2025 14:02  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programı düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "O bizim dönemimiz için bir şanstı, o döneme denk geldiğim için çok mutluyum, gururluyum" dedi.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 26'ncı yılında Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) anıldı.

Programda, Ahmet Baran Orkestrası Barış Manço'nun en sevilen eserlerini seslendirdi, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu da genç yetenekleriyle geceye renk kattı. Programa Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, oğlu Doğukan Manço ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "40 yaşındayım. Biz sabah kalktığımızda pazar günü olsa da 7'den 77'yi, Adam Olacak Çocuk'u izlesek diye büyüdük. Bizim neslin çizgi film dışında izlediği programların başında geliyordu. O bizim dönemimiz için bir şanstı, o döneme denk geldiğim için çok mutluyum, gururluyum" dedi.

Ölümünün ardından 26 yıl geçmesine rağmen, Barış Manço'yu anma konserinde CKM Büyük Salon'un en arka koltuğuna kadar dolu olduğunu vurgulayan Kösedağı, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, Lale Manço ile Doğukan Manço'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Barış Manço iyi ki Kadıköylü bir sanatçımızdı" diye konuştu.

Kadıköy'ün 20 yıldan fazladır Barış Abi'sini andığını söyleyen Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, "Birçoğunuzla beraber yaşlandık, beraber çocuklarımızı büyüttük. Ayağınıza sağlık, sizlersiz olmazmış" ifadelerini kullandı.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, "Anma etkinliğinden ziyade, bir aileyle beraber buluşmaya gelmiş gibi hissettik. Buradaki çok fazla yüzle tanışıyoruz. Hatta ergenliğini bildiğim kardeşim büyümüş, karnı burnunda gelmiş. Yeni Barış Manço severler getiriyorlar. İyi ki varsınız iyi ki geldiniz hoş geldiniz" dedi. Babası Barış Manço'nun 1991 model Honda Prelude arabasının restorasyon çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Manço, yakında Müze Evi'nde sergilenmesine çok az kaldığını söyledi.

Barış Manço'nun evi ziyaetçi akınına uğradı

Bu arada, Kadıköy Belediyesi'nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço'nun Moda'daki evi, ziyaretçi akınına uğradı. 31 Ocak günü saat 00.00'ye kadar ziyaretçilere açık olan ev, 31 Ocak-1 Şubat 2025 tarihlerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından ücretsiz gezildi.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Barış Manço, Etkinlik, Kadıköy, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi Barış Manço'yu Anma Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:07:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi Barış Manço'yu Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.