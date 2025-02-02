Kadıköy Belediyesi Barış Manço'yu Anma Programı Düzenledi

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programı düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "O bizim dönemimiz için bir şanstı, o döneme denk geldiğim için çok mutluyum, gururluyum" dedi.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 26'ncı yılında Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) anıldı.

Programda, Ahmet Baran Orkestrası Barış Manço'nun en sevilen eserlerini seslendirdi, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu da genç yetenekleriyle geceye renk kattı. Programa Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, oğlu Doğukan Manço ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "40 yaşındayım. Biz sabah kalktığımızda pazar günü olsa da 7'den 77'yi, Adam Olacak Çocuk'u izlesek diye büyüdük. Bizim neslin çizgi film dışında izlediği programların başında geliyordu. O bizim dönemimiz için bir şanstı, o döneme denk geldiğim için çok mutluyum, gururluyum" dedi.

Ölümünün ardından 26 yıl geçmesine rağmen, Barış Manço'yu anma konserinde CKM Büyük Salon'un en arka koltuğuna kadar dolu olduğunu vurgulayan Kösedağı, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, Lale Manço ile Doğukan Manço'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Barış Manço iyi ki Kadıköylü bir sanatçımızdı" diye konuştu.

Kadıköy'ün 20 yıldan fazladır Barış Abi'sini andığını söyleyen Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, "Birçoğunuzla beraber yaşlandık, beraber çocuklarımızı büyüttük. Ayağınıza sağlık, sizlersiz olmazmış" ifadelerini kullandı.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, "Anma etkinliğinden ziyade, bir aileyle beraber buluşmaya gelmiş gibi hissettik. Buradaki çok fazla yüzle tanışıyoruz. Hatta ergenliğini bildiğim kardeşim büyümüş, karnı burnunda gelmiş. Yeni Barış Manço severler getiriyorlar. İyi ki varsınız iyi ki geldiniz hoş geldiniz" dedi. Babası Barış Manço'nun 1991 model Honda Prelude arabasının restorasyon çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Manço, yakında Müze Evi'nde sergilenmesine çok az kaldığını söyledi.

Barış Manço'nun evi ziyaetçi akınına uğradı

Bu arada, Kadıköy Belediyesi'nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço'nun Moda'daki evi, ziyaretçi akınına uğradı. 31 Ocak günü saat 00.00'ye kadar ziyaretçilere açık olan ev, 31 Ocak-1 Şubat 2025 tarihlerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından ücretsiz gezildi.