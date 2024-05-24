Kadıköy Belediyesi Cadde Koşuları 26 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşu Yarışları, 26 Mayıs Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilecek.

Caddebostan Sahili ile Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilecek Cadde 10K ve Cadde 21K için geri sayım başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek yarışlar, Caddebostan Sahili'nden start alacak, Bağdat Caddesi'nden devam edecek ve Çetin Emeç Bulvarı'nda son bulacak. Yaklaşık 3 bin koşucunun katılacağı yarışlar, yetişkinler için 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda, çocuklar için ise 500 metrelik parkurlarda yapılacak. Çocuk koşuculara uzman eğitmenler de eşlik edecek.

Caddebostan Sahili'ndeki etkinlik alanında, 26 Mayıs Pazar günü sabah 07.30'da katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde koşu öncesi ısınma hareketleri yapacak. Cadde 21K yarışı, 08.00'de; Cadde 10K yarışı 08.15'te; çocuk koşusu ise saat 11.00'de başlayacak.

Yarışmalarda ilk üçe girenlere kupa ve para ödülü, yaş kategorisine göre dereceye girenlere kupa, yarışmaları tamamlayan tüm katılımcılara ise anı madalyaları verilecek.

Tüm yarışmalarla ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere, 'cadde21k.kadikoy.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek.