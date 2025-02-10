Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nin İlk Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nin İlk Toplantısı Yapıldı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, yeni dönem çalışma dönemine başladı. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, çocukların önerilerini dinlemek için toplantıda buluştu.

10.02.2025 14:46  Güncelleme: 16:54
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nin tanışma toplantısı Alan Kadıköy'de dün yapıldı. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı "Çocuklar meclise katılım sağlayın. Kente dair o güzel önerilerinizi almak istiyoruz" dedi.

Çocukların yaşadığı ilçeye ilişkin taleplerini dile getirmesi ve ilçedeki sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunması amacıyla 2021 yılında kurulan Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nin yeni dönem çalışmaları başladı. Yeni dönemin ilk toplantısı da dün Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de yapıldı.

Çocukların tanıştığı, grupların kurulduğu, grup sözcülerinin ve grup kurallarının belirlendiği toplantı öncesi ailelere, Çocuk Meclisi'nin içeriği ve amacı ile ilgili bilgi verildi. Başkan Kösedağı da toplantı öncesi hem ailelerle hem de çocuklarla konuştu.

Ailelere Çocuk Meclisi'ne ilişkin bilgi veren Kösedağı şöyle konuştu:

"Değer verdiğimiz ve içimize sinen bir proje. Burada çocukların bize önereceği fikirleri ciddiye alacağız. Hedeflerindeki Kadıköy'ü yaratmak için onların fikirleri çok önemli. Onlarla Kadıköy'de bir şeyler yapmak istiyoruz. Buradan çok güzel fikirler çıkabilir, biz de onları uygulayabiliriz. İleride bir proje için 'Benim çocuğum önermişti, yapmışlar' diyeceksiniz. Kadıköy sizin eviniz, ben de her zaman bu evin daha güzel olması için elimden geleni yapacağım."

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı çocuklarla "Çocuklar hoş geldiniz. Fikirlerinizi çok önemsiyorum. Belediye başkanı olarak ne yapmam gerektiğini sizden duymak istiyorum. Hepiniz çok zekisiniz. Aklınıza ne gelirse söyleyin. Önerilerinizi biz de geliştirmeye çalışacağız. Eğitimler devam edecek. Katılım sağlayın. Sizlerden kente dair o güzel fikirlerinizi almak istiyoruz" sözleriyle hitap etti.

Çocukların mecliste sunduğu taleplerden bazıları "daha çok park ve yeşil alan", "depremi haber eden sistemler", "maddi durumu iyi olmayan öğrencilere LGS test kitabı desteği", "sokak hayvanları için barınma ve beslenme alanı", "çocuk kütüphanesi", "evlere ruhsat verilirken meyve ağacı dikme zorunluluğu", "pahalılığın azalması" oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nin İlk Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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