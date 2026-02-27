Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri

27.02.2026 11:11  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın hakları mücadelesine dikkat çekmek üzere film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri içeren bir program hazırladı. Etkinlikler mart ayında gerçekleştirilecek.

(KADIKÖY)Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın hakları mücadelesine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla mart ayına yayılan film gösterimleri, söyleşiler, atölye, spor etkinliği, tiyatro ve sergi programı hazırladı.

Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın hakları mücadelesine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Mart ayına yayılan programda film gösterimleri, söyleşiler, atölye, spor etkinliği, tiyatro ve sergi yer alıyor.

Kadıköy Kadın Film Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin Filmmor işbirliği ile düzenlediği Kadıköy Kadın Film Günleri'nin ilk konuğu, "Kim Mihri" filmiyle yönetmen Berna Gençalp olacak. İlk gösterim, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Gösterimin ardından Hülya Uğur Tanrıöver moderatörlüğünde film ekibiyle söyleşi düzenlenecek.

Program kapsamında toplam 3 gösterim yapılacak. 18 Nisan'da yönetmen Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil" filmi izleyiciyle buluşacak. 9 Mayıs'ta ise Filmmor yapımı "70-80-90: Masum, Küstah, Fettan" belgeselinin gösterimi gerçekleştirilecek. Gösterimin yönetmenliğini ve moderatörlüğünü Melek Özman üstlenecek.

Potlaç'ta 8 Mart'a özel atölye

Potlaç Kadıköy'de 7 Mart Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında 8 Mart temalı tahta baskı atölyesi düzenlenecek. Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölye ücretsiz olacak.

Kadınlar dayanışmayla sahada

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında başlatılan Dayanışma Futbol Antrenmanları, 8 Mart etkinlikleriyle devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Kalamış Spor Merkezi'nde turnuva düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın da aralarında bulunduğu 5 amatör kadın futbol takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dayanışma ve farkındalık için sahaya çıkacak. Etkinlik kapsamında saat 16.30'da müzisyen Deniz Tekin bir dinleti gerçekleştirecek.

CKM'de 8 Mart programı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)'nde saat 15.00'te Psikiyatrist-Yazar Aslıhan Dönmez'in katılımıyla "Amazon Kadınlarıyla Söyleşi ve İmza" etkinliği düzenlenecek.

Saat 20.30'da ise "Herkes Farklı Ölür" adlı tek perdelik kara komedi tiyatro oyunu büyük salonda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Oyun, bir kadın ile onu yaşatmaya çalışan başka bir kadının iç içe geçen hikayesini kara mizah diliyle anlatıyor.

"Cinsiyetçi dili hayatından çıkar!" sergisi

Kadıköy Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, gazeteci-yazar Ömür Kurt'un kolaj tasarımlarını yaptığı ve küratörlüğünü üstlendiği "Cinsiyetçi Dili Hayatından Çıkar!" sergisi, 8 Mart–4 Nisan tarihleri arasında merkezin 4'üncü kat fuaye alanında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Etkinlikler, Güncel, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:23:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.