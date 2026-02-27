Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri

(KADIKÖY) – Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın hakları mücadelesine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla mart ayına yayılan film gösterimleri, söyleşiler, atölye, spor etkinliği, tiyatro ve sergi programı hazırladı.

Kadıköy Kadın Film Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin Filmmor işbirliği ile düzenlediği Kadıköy Kadın Film Günleri'nin ilk konuğu, "Kim Mihri" filmiyle yönetmen Berna Gençalp olacak. İlk gösterim, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Gösterimin ardından Hülya Uğur Tanrıöver moderatörlüğünde film ekibiyle söyleşi düzenlenecek.

Program kapsamında toplam 3 gösterim yapılacak. 18 Nisan'da yönetmen Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil" filmi izleyiciyle buluşacak. 9 Mayıs'ta ise Filmmor yapımı "70-80-90: Masum, Küstah, Fettan" belgeselinin gösterimi gerçekleştirilecek. Gösterimin yönetmenliğini ve moderatörlüğünü Melek Özman üstlenecek.

Potlaç'ta 8 Mart'a özel atölye

Potlaç Kadıköy'de 7 Mart Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında 8 Mart temalı tahta baskı atölyesi düzenlenecek. Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölye ücretsiz olacak.

Kadınlar dayanışmayla sahada

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında başlatılan Dayanışma Futbol Antrenmanları, 8 Mart etkinlikleriyle devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Kalamış Spor Merkezi'nde turnuva düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın da aralarında bulunduğu 5 amatör kadın futbol takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dayanışma ve farkındalık için sahaya çıkacak. Etkinlik kapsamında saat 16.30'da müzisyen Deniz Tekin bir dinleti gerçekleştirecek.

CKM'de 8 Mart programı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)'nde saat 15.00'te Psikiyatrist-Yazar Aslıhan Dönmez'in katılımıyla "Amazon Kadınlarıyla Söyleşi ve İmza" etkinliği düzenlenecek.

Saat 20.30'da ise "Herkes Farklı Ölür" adlı tek perdelik kara komedi tiyatro oyunu büyük salonda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Oyun, bir kadın ile onu yaşatmaya çalışan başka bir kadının iç içe geçen hikayesini kara mizah diliyle anlatıyor.

"Cinsiyetçi dili hayatından çıkar!" sergisi

Kadıköy Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, gazeteci-yazar Ömür Kurt'un kolaj tasarımlarını yaptığı ve küratörlüğünü üstlendiği "Cinsiyetçi Dili Hayatından Çıkar!" sergisi, 8 Mart–4 Nisan tarihleri arasında merkezin 4'üncü kat fuaye alanında ziyaret edilebilecek.