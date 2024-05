Kadıköy Belediyesi, Kadınlar İçin Kaynakçılık Meslek Eğitim Kursları Düzenliyor

Güncel

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi'nin Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ve Gedik Eğitim Vakfı iş birliğiyle kadınlar için düzenlediği kaynakçılık meslek eğitim kurslarına başvurular devam ediyor. Kursu tamamlayan kadınlar, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika almaya hak kazanacak.

Kadıköy Belediyesi, çalışma hayatında kadın istihdamını artırmaya ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik ürettiği projelere bir yenisini daha ekledi. Kadıköy Belediyesi, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ve Gedik Eğitim Vakfı ile kadın kaynakçı yetiştirme kursları açmak için geçen yıl bir protokole imza attı.

Geçen sene ilk kez düzenlenen kaynakçılık meslek kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyer kadınların birçoğu, kaynakçılık mesleğine ilk adımını attı.

EĞİTİMLER 20-31 MAYIS ARASINDA

Bu yıl ikinci kez açılan kurslar için ise kayıtlar devam ediyor. Gedik Eğitim Vakfı'nın Pendik'te bulunan merkezinde gerçekleştirilen kurslara kayıt olmak isteyen kadınlar, 20 Mayıs 2024 tarihine kadar Kadıköy Belediyesi'nin Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvuru yapabilecek. Eğitimler ise 20-31 Mayıs günleri arasında verilecek.

"MESLEKLERİN CİNSİYETİ YOKTUR, MESLEKLERİN USTALARI VARDIR"

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi'nden Sosyolog Ece Çizel Girişken, ücretsiz verilen kaynakçılık kursuna İstanbul'un her ilçesinden ve her yaştan kadının başvuru yapabileceğini söyledi. Girişken, "Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumda mesleki ayrışmalara da neden oluyor. Bazı meslekler kadın, bazı meslekler erkek mesleği olarak algılanabiliyor. Bizler bunun doğru olmadığını savunuyoruz. Gerekli fırsatlar sunulduğunda herkesin her işi yapabileceğini söylüyoruz. Mesleklerin cinsiyeti yoktur, mesleklerin ustaları vardır. Bu projenin daha fazla kadına ulaşmasını bekliyoruz" dedi.