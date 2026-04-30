Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Büyüyor… Sertifikalı Arama Köpeği Sayısı Dörde Yükseldi

30.04.2026 14:34  Güncelleme: 15:19
(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), AFAD'ın Köpekli Arama Timleri Sınavı'nda iki yeni köpekle başarı elde ederek sertifikalı arama köpeği sayısını dörde yükseltti. Daha önce "Lena" ve "Coco"nun yer aldığı ekip, "Nyx" ve"Lykya"nın da katılımıyla gücünü artırdı.

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, 22-25 Nisan 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenen "Köpekli Arama Timleri Sınavı"na iki yeni arama köpeğiyle katıldı. "Nyx" ve "Lykya" isimli köpekler, eğitim ve görev yeterlilik aşamalarını başarıyla tamamlayarak AFAD tarafından verilen görev yeterlilik belgesini almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte Kadıköy Belediyesi, Türkiye'de dört sertifikalı arama köpeğine sahip tek ilçe belediyesi oldu.

Nyx'in eğitmeni Damla Özdemir sınav sürecini, şu sözlerle anlattı:

"İyi ki BAK Kadıköylüyüm"

"Nyx ile yaklaşık iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Sınav süreci; itaat ve çeviklik parkurları, eğitim ve görev yeterlilik aşamalarıyla oldukça yoğun ve zordu. Bu köpekler, deprem sonrası enkazda canlı arama gibi hayati görevlerde yer alıyor. Yapay enkaz alanlarında ve AFAD birlikleriyle düzenli olarak çalışıyoruz. Çok emek verdik ve grup birincisi olarak, eğitim ve görev yeterlilik sınavlarında 8'de 8 kazazede bularak süreci tamamladık. Burada olmaktan mutluyum, iyi ki BAK Kadıköylüyüm."

Lykya'nın eğitmeni Mustafa Karamuk ise duygularını, şu sözlerle aktardı:

"Lykya'nınki bir başarı hikayesi"

"6 aylıkken internette bir ilanda görüp sahiplendiğim köpeğim Lykya, evden ilk defa çıkmıştı hatta bir kedi ile büyümüş, kedi ona annelik yapmış. Oldukça alıngan ve hassas bir köpekti, travmaları vardı. Burada yaklaşık 1 sene içerisinde hepsini olumlu bir şekilde sonuçlandırdık. Tabii bu aşama oldukça zordu. Travmalı bir köpek ile çalışmak çok zor. Lykya'nın sürece hazırlanması büyük bir başarı hikayesi. Çevremizden birçok insan arama köpeği olamayacağını söyledi ama ben inandım ve bugünlere gelebildik. Afyonkarahisar'daki sınav aşamaları oldukça iyi geçti ve eksiksiz şekilde tamamladık. ve sertifikamızı almaya hak kazandık."

Köpek Eğitmeni Cenk Tankal ise sınav sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Ekibimizi büyütmeye devam ediyoruz"

"Sınavın ilk günü köpeklerin agresyon ve sağlık kontrolleri yapıldı. İkinci gün eğitim yeterlilik yani itaat, çeviklik ve basit bir enkaz araması; üçüncü gün ise görev yeterlilik sınavları gerçekleştirildi. Sabah aramasında 3 kazazede akşam aramasında da 3 kazazede; toplam 6 kazazededen minimum 5'inin yerini tespit etmek gerekiyor sınavı geçebilmek için. ve sınavı yeni geçen köpeklerimiz de bunları eksiksiz şekilde yaptılar. Daha önce Lena ve Coco ile iki sertifikalı köpeğimiz vardı, Nyx ve Lykya'nın katılımıyla bu sayı 4'e yükseldi. Ekibimizi büyütmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

