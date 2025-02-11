Kadıköy Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Kadıköy Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı 19 araç ve 85 personelden oluşan ekibi ile hazırlıklarını tamamladı. Yolların açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılacak. Ayrıca, soğuk havada vatandaşlara sıcak çorba ikram edilecek ve sokak hayvanları için mama dağıtımı yapılacak.

11.02.2025 13:13  Güncelleme: 14:02
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesi ilçedeki hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı toplam 19 araç ve 85 personel, gece ve gündüz kar nöbeti yapacak.

Kadıköy Belediyesi, ilçedeki yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için 6 kar küreme ve tuzlama aracı, 5 tuzlama aracı, 5 iş makinesi, 1 greyder, 1 dolgu aracı, 1 kanal açma ve temizleme aracı olmak üzere toplam19 araç ve 85 personelden oluşan ekipleriyle kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı sahada olacak. Belediye ayrıca, 2 bin ton tuzu da yağışa karşı hazır bulunduruyor.

Sıcak çorba ikramı

Belediye, soğuk havada her sabah Söğütlüçeşme Marmaray-Metrobüs istasyonunda mobil ikram aracıyla Kadıköylülere sıcak çorba dağıtıyor. Her gün yaklaşık bin kişilik çorba ikram ediliyor. Yoğun kar yağışı durumunda ilçenin farklı noktalarına ekstra mobil ikram aracı yönlendirilerek çorba dağıtımı yapılacak.

Sokak hayvanları için mama dağıtımı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kışın zorlu şartlarında sokak hayvanları için rutin mama dağıtımına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ne, soğuktan etkilenen kedi ve köpekler bildirildiğinde ekipler müdahale edecek.

Kaynak: ANKA

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