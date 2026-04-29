Kadıköy Belediyesi'nden Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy Belediyesi'nden Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler

29.04.2026 15:09  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla sanattan, spora, eğitimden atölyelere kadar kapsamlı bir etkinlik programı düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi, 29 Nisan-16 Mayıs arasında her engel grubundan vatandaşların ve ailelerinin katılacağı birçok etkinlik düzenliyor. Program, 29 Nisan Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)'de gerçekleşen "Sınırların Ötesinde" resim sergisi açılışıyla başladı. Kas hastalığına bağlı ortopedik engeli bulunan Kadıköylü ikiz kardeşler Damla ve Derin Köktüna'nın karakalem ve renkli eserlerinden oluşan sergi, 3 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Satranç turnuvası

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Satranç Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan "Engelliler Haftası Satranç Turnuvası" 2-3 Mayıs'ta Alan Kadıköy'de düzenlenecek. Her engel grubundan sporcuların katılımına açık olan turnuva, 3 Mayıs'taki ödül töreniyle sona erecek.

Hafta boyunca otizm, Down sendromu ve zihinsel engel tanılı bireylere yönelik çeşitli atölye ve etkinlikler düzenlenecek. 4, 6 ve 12 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi (ESHM)'de gerçekleştirilecek mutfak atölyelerinde katılımcılar sandviç ve tiramisu yapımını deneyimleyecek.

Atölyeler ve kültürel etkinlikler

5 Mayıs'ta Pera Müzesi'ne yapılacak ziyaret ve sanat atölyesi ile katılımcılar kültürel bir deneyim yaşayacak. 9 Mayıs'ta ebeveyn ve bakım verenlere yönelik paylaşım toplantısı düzenlenirken, 10 Mayıs'ta görme engelli bireyler için psikodrama grup çalışması gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla hem bireylerin hem de yakınlarının sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor.

11 Mayıs'ta Kalamış'ta düzenlenecek kahvaltı ve spor şenliği, kursiyerler ve ailelerini bir araya getirecek. Gün boyunca spor etkinlikleri, oyunlar ve dans performansları ile katılımcılar keyifli vakit geçirecek.

Boğaz turu ve stat gezisi

14 Mayıs'ta düzenlenecek tekne gezisi ile yaklaşık 200 engelli birey ve yakını İstanbul Boğazı'nda bir araya gelecek. Ayrıca kursiyerlere yönelik Fenerbahçe Stadı gezisi ve atölye çalışmaları planlanıyor.

Etkinlikler, 16 Mayıs'ta Koşuyolu Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek açık alan organizasyonu ile sona erecek. Akondroplazili çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikte sanat atölyeleri, spor aktiviteleri ve afet farkındalığı çalışmaları yer alacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:32
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 15:26:27. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.