Kadıköy Belediyesi'nden Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla sanattan, spora, eğitimden atölyelere kadar kapsamlı bir etkinlik programı düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi, 29 Nisan-16 Mayıs arasında her engel grubundan vatandaşların ve ailelerinin katılacağı birçok etkinlik düzenliyor. Program, 29 Nisan Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)'de gerçekleşen "Sınırların Ötesinde" resim sergisi açılışıyla başladı. Kas hastalığına bağlı ortopedik engeli bulunan Kadıköylü ikiz kardeşler Damla ve Derin Köktüna'nın karakalem ve renkli eserlerinden oluşan sergi, 3 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Satranç turnuvası

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Satranç Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan "Engelliler Haftası Satranç Turnuvası" 2-3 Mayıs'ta Alan Kadıköy'de düzenlenecek. Her engel grubundan sporcuların katılımına açık olan turnuva, 3 Mayıs'taki ödül töreniyle sona erecek.

Hafta boyunca otizm, Down sendromu ve zihinsel engel tanılı bireylere yönelik çeşitli atölye ve etkinlikler düzenlenecek. 4, 6 ve 12 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi (ESHM)'de gerçekleştirilecek mutfak atölyelerinde katılımcılar sandviç ve tiramisu yapımını deneyimleyecek.

Atölyeler ve kültürel etkinlikler

5 Mayıs'ta Pera Müzesi'ne yapılacak ziyaret ve sanat atölyesi ile katılımcılar kültürel bir deneyim yaşayacak. 9 Mayıs'ta ebeveyn ve bakım verenlere yönelik paylaşım toplantısı düzenlenirken, 10 Mayıs'ta görme engelli bireyler için psikodrama grup çalışması gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla hem bireylerin hem de yakınlarının sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor.

11 Mayıs'ta Kalamış'ta düzenlenecek kahvaltı ve spor şenliği, kursiyerler ve ailelerini bir araya getirecek. Gün boyunca spor etkinlikleri, oyunlar ve dans performansları ile katılımcılar keyifli vakit geçirecek.

Boğaz turu ve stat gezisi

14 Mayıs'ta düzenlenecek tekne gezisi ile yaklaşık 200 engelli birey ve yakını İstanbul Boğazı'nda bir araya gelecek. Ayrıca kursiyerlere yönelik Fenerbahçe Stadı gezisi ve atölye çalışmaları planlanıyor.

Etkinlikler, 16 Mayıs'ta Koşuyolu Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek açık alan organizasyonu ile sona erecek. Akondroplazili çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikte sanat atölyeleri, spor aktiviteleri ve afet farkındalığı çalışmaları yer alacak.