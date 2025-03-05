Kadıköy Belediyesi'nden Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Protokolü

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ile "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)" protokolü imzaladı. İlk eğitimi 2025 yılı mart ayı sonunda başlayacak programda, kadınlar birlikte öğrenip deneyimlerini paylaşacak.

Kadıköy Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)" protokolü imzalandı. Kadıköy Belediyesi'nde düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Belediye Başkan Yardımcısı Sevnur Yıldırım Doğan, KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz, KİHEP Sorumlusu Hande Yüksel, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdür Vekili Şadiye Narin ve eğitici eğitimi alan uzman kadın personel katıldı.

"Biz özellikle kreşlere çok önem veriyoruz"

Protokol töreninde konuşan Başkan Mesut Kösedağı, "Kadıköy kadınlar ile ilgili farkındalığı yüksek bir ilçe. Kadınlar ile ilgili her çalışmada biz zaten öncü olmayı her zaman istiyoruz, hedefimiz de bu yönde. İş birliğimizi arttırmak için çalışmalar yapalım. Kadının İnsan Hakları Eğitim programı ile sizler eğiticiler yetiştiriyorsunuz ve onlarda tüm Türkiye'yi dolaşıp kadınların hakkını tekrardan onlara hatırlatıyor. Bu çok güzel bir şey çünkü çok sorun var kadının yaşam tarzı ile ilgili, iş hayatına katılması ile ilgili, eğitim hayatına katılması ile ilgili. Biz özellikle kreşlere çok önem veriyoruz. Kreşler birçok kadını tekrar iş hayatına ya da sosyal hayata geri dönmelerini sağlıyor. Biz de buna destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

2025 yılı ilk eğitim mart ayı sonunda

Kadıköy Belediyesi'nin kadına yönelik ayrımcılığa karşı sürdürdüğü çalışmalarından birisi olan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), ile bu yıl 8'incisi gerçekleşecek olan program için başvurular alınmaya başlandı. Yıl boyunca başvuru geldikçe açılacak eğitim programının 2025 yılı ilk eğitimi mart ayı sonunda başlıyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen programda konunun uzmanı eğiticilerle kadınlar farklı temalarla bir araya geliyor. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet, iletişim, doğurganlık hakları, anayasal ve medeni haklar, toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk eğitimi ve çocuk hakları, kadının ekonomik hakları, kadın ve cinsellik, kadın ve siyaset, feminizm ve kadın hareketi, kadın örgütlenmesi gibi başlıklarla süren programda kadınlar hem birlikte öğrenip, hem de deneyimlerini paylaşıyor.

Birlikte öğrenmenin ve tartışmanın değerli olduğu gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen programa, Kadıköy Belediyesi web sitesinden başvuru yapılabiliyor.