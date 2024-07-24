Kadıköy Belediyesi\'nden Kariyer ve İstihdam Fuarı

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda', iş arayanlar ve işverenler buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle "Kariyer ve İstihdam Fuarı' düzenleniyor. "Bu fuar senin için Kadıköy" başlığı ile düzenlenen etkinliğe, 30 özel sektör firması katılacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 10.00- 17.00 arasında Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılacak Kariyer ve İstihdam Fuarı'ında işgücü talep eden özel sektör firmalarıyla iş arayanlar bir araya gelecek. Perakendeden sağlığa, tekstilden teknolojiye, satıştan otomotive kadar birçok farklı sektörde iş gücü talepleri olan özel sektör firmaları ile adayların yüz yüze görüşeceği fuarda, yeni mezun, uzman, yönetici, üst düzey yönetici gibi birçok pozisyonda iş mülakatları düzenlenecek. Fuarda aynı zamanda Bölgesel İstihdam Ofisi ve Enstitü İstanbul İSMEK, iş arayan adaylara mülakat öncesinde eğitim atölyeleri yapacak.

Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından verilecek Mülakat Teknikleri ve CV Oluşturma Eğitimi, Enstitü İstanbul İSMEK tarafından verilen, İş Görüşmelerinde Kişisel İmaj Yönetimi ve İş Görüşmelerinde Beden Dili Eğitimi, adayların firmalarla görüşme yapmadan önce kariyer yolculuklarına sağlam adımlarla başlamalarına destek sağlayacak.