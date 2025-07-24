Kadıköy Belediyesi'nden Yaz Atölyeleri

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, çocuk, genç ve yetişkinler için yaz atölyelerini hazırladı.

Karikatür Evi'nden yapılan açıklamaya göre, karikatür ve çizgi roman atölyesinin yer aldığı ağustos ayı etkinliklerinin kayıtları devam ediyor.

Farklı yaş gruplarından katılımcıların yararlanabileceği, 11 eğitmen çizerin eşlik ettiği ücretsiz atölyelerle karikatür sanatının geleceğe aktarılması hedefleniyor.

"İstanbul dışından gelen öğrencilerimiz bile oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, 3 dönemden oluşan yaz atölyelerine çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kış dönemi atölyelerimizle birlikte yılda ortalama 2 bin öğrenciyi Karikatür Evi'nde ağırlıyoruz. Yaz atölyelerine kayıt yaptırmak isteyenler için Kadıköy'de oturma şartı aranmıyor. Yaz dönemlerinde İstanbul dışından gelen öğrencilerimiz bile oluyor. Karikatür ve Çizgi Roman Atölyelerinde öğrenciler hem sanatsal gelişimleri üzerine çalışıyor hem de karikatür ve çizgi romanın kendine has özelliklerini öğreniyor, teknik bilgi ediniyor. Temel amacımız, profesyonel çizerlerle çizim tekniklerini öğrenmelerini sağlamak, sosyalleşmelerine imkan vermek ve onları çizgi dünyasıyla, sanatla iç içe tutmak. Bir diğer önemli hedefimiz de okur yetiştirmek."

Atölyeler 21 Ağustos'ta sona erecek.