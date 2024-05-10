Kadıköy Bostanları Yaz Dönemi Açılış Töreni Yarın Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Kadıköy Bostanları Yaz Dönemi Açılış Töreni Yarın Gerçekleştirilecek

Kadıköy Bostanları Yaz Dönemi Açılış Töreni Yarın Gerçekleştirilecek

Kadıköy Belediyesi'nin doğal tarım yöntemleriyle sağlıklı ve temiz gıdaya erişim sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları projesinde yaz dönemi başlıyor. Yarın düzenlenecek açılış töreniyle tohumlar toprakla buluşacak.

10.05.2024 19:33  Güncelleme: 19:34
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi'nin doğal tarım yöntemleriyle sağlıklı ve temiz gıdaya doğrudan erişim sağlanması amacıyla hayata geçirdiği "Kadıköy Bostanları" projesinde yaz dönemi başlıyor. Fenerbahçe, Moda, Acıbadem ve Göztepe mahallelerinde bulunan Kadıköy Bostanları'nda yarın düzenlenecek açılış töreniyle tohumlar toprakla buluşacak.

Kadıköy Bostanları, yaz ve kış dönemi olmak üzere her yıl yaklaşık 600 kişiye hizmet veriyor. Kadıköy'de Fenerbahçe, Acıbadem, Moda ve Göztepe mahallerinde yer alan bostanları kullanmak için her dönem binlerce kişi başvuruda bulunuyor. Kadıköy Belediyesi, bostanları kullanacak kişileri, kura yöntemiyle belirliyor. Önümüzdeki yaz döneminde Kadıköy Bostanları'ndan faydalanmak ve ekim, dikim yapmak için yaklaşık 3 bin kişi başvuruda bulundu. Çekilen kura sonucunda 4 bostanda 296 asil, 296 da yedek olmak üzere toplam 592 kullanıcı belirlendi. Kadıköy Belediyesi tarafından çekilen kurayla bostanları kullanmaya hak kazananlar, yarın törenle ilk tohumlarını ve fidelerini toprakla buluşturacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın da katılacağı Kadıköy Bostanları yaz dönemi açılış töreni, 1 1 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da Moda Bostanı'nda gerçekleştirilecek. Daha sonra da sırayla Fenerbahçe, Göztepe ve Acıbadem bostanlarında açılış yapılacak. Kadıköy Belediyesi tarafından kendilerine verilen fideleri toprakla buluşturacak olan Kadıköylüler, yaz döneminde kabak, domates, biber, salatalık, patlıcan, acur gibi birçok sebze yetiştirebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Bostanları Yaz Dönemi Açılış Töreni Yarın Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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