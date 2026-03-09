Kadıköy'de 1 Milyon Lira Hırsızlığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de merdiven yardımıyla balkondan girdikleri evdeki 2 kadını bağlayarak, kasadan 1 milyon lira ile ziynet eşyası çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta sabah erken saatlerde 2 şüpheli, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki bir dairenin balkonuna, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni kullanarak çıktı. Bir şüpheli dışarıda etrafı izlerken, balkondan daireye giren 2 şüpheli ise N.F.P. ve bakıcı olarak çalışan M.K'yi bağladı. Yatak odasında bulunan kasadan 1 milyon lira ile ziynet eşyalarını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin evden çıkmalarının ardından bağlarından kurtulan kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesine başvurup şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, zanlılardan T.A. (35) gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 46 bin 900 lira, 2 altın bileklik ve kolye ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerle irtibatta olduğu değerlendirilen A.S. de yakalandı. Şüphelilerden F.A. (26) ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanı görevlilerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 1 şüphelinin sokağı kontrol ederken, 2'sinin yanlarında taşıdıkları merdiven yardımıyla balkona ulaşmaları yer alıyor.